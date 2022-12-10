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Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Дождь, который пройдет во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 10 декабря:

  • Заря ярко-красная — будет ветрено.
  • Если в лесу шумно, ожидайте скорой оттепели.
  • Коровы сопят и фыркают – к морозу.

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