Погода в Днепре в субботу, 10 декабря: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Дождь, который пройдет во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха +4°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

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