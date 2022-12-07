Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается мелкий снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО) 6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди них есть военные ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ. просмотров

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Оккупанты обстреляли Кривой Рог: пострадавшего с ожогами госпитализировали В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге пострадал один человек. просмотров

Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия Пока никто не поставляет РФ ракет, а свои стратегические запасы страна-террористка хочет исчерпать до конца. Из беларуси пока не стоит ждать нападения, а в следующем году Украина войдет в Крым. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью… просмотров

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