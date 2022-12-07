Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снег

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается мелкий снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до -3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 7 декабря:

  • Ясная погода на Екатерину — к морозной зиме.
  • Екатерина на санях катит к зимнему Егорию (9 декабря) в гости.
  • А если на Екатерину оттепель, тогда морозов не жди раньше 17 декабря.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снегУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 7 декабря: ожидается мелкий снегРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня днепрян ждет прохладная погода
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Сегодня днепрян ждет прохладная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    05.12.2022 17:22
    Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО)

    В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно…

    Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодно
    Новости Днепра
    05.12.2022 06:15
    Погода на 5 декабря: в Днепре будет солнечно, но холодно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса
    Новости Днепра
    04.12.2022 12:01
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

    В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений…

    Последние новости

    Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)
    Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)

    6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди них есть военные ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты работать не будут
    Сегодня в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты работать не будут

    Это связано с проблемами энергоснабжения.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре
    Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре

    В Днепре во вторник, 6 декабря, около 22:00 прогремели взрывы, в области раздается воздушная тревога. Атаку "шахидами" подтвердили.

    Вчера 22:52
    просмотров
    Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, — Forbes
    Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, — Forbes

    В понедельник, 5 декабря, Россия выпустила по Украине ракеты, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов долларов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Оккупанты обстреляли Кривой Рог: пострадавшего с ожогами госпитализировали
    Оккупанты обстреляли Кривой Рог: пострадавшего с ожогами госпитализировали

    В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге пострадал один человек.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия
    Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия

    Пока никто не поставляет РФ ракет, а свои стратегические запасы страна-террористка хочет исчерпать до конца. Из беларуси пока не стоит ждать нападения, а в следующем году Украина войдет в Крым. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью…

    Вчера 21:03
    просмотров
    Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах
    Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах

    В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Номера ДТЕК: куда звонить и писать в Днепре
    Номера ДТЕК: куда звонить и писать в Днепре

    В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если с последними все более-менее ясно, то в случае аварийного отключения понять, что электрику выключили для ремонта или перераспределения напряжения на другие сети или же свет, отключился в результате аварии в…

    Вчера 19:49
    просмотров
    Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, — Генштаб
    Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, — Генштаб

    Украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК. А в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
    Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

    В Кривом Роге сегодня, 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх