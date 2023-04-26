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Погода в Днепре в среду, 26 апреля: пасмурно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 апреля: пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 26 апреля:

  • А если лягушки громко квакают – пора сеять овес.
  • Идет дождь — первые дни мая будут пасмурными.
  • День теплый и солнечный — год будет урожайным.
  • Если верба зацвела — жди теплой погоды.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 апреля: пасмурно, но очень теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 26 апреля: пасмурно, но очень теплоРусский

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