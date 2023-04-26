Погода в Днепре в среду, 26 апреля: пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Не забудьте взять с собой зонт!

Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.

Захватите с собой зонт!

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