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Погода в Днепре в среду, 21 декабря: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 21 декабря: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 21 декабря:

  • Синицы суетятся и прячутся — приближается метель.
  • Завьюжило — летом будут обильные осадки.
  • Много снега – лето будет дождливым.

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