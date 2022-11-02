Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 2 ноября:
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