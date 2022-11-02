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Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 2 ноября:

  • Если снег выпал сухую землю, значит, еще потеплеет.
  • Иней на деревьях – к неурожаю в следующем сезоне.
  • Холодный день 2 ноября – к теплой зиме.
  • Лиственница иглы сбросила – к скорому снегу.
  • Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождьРусский

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