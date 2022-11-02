Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

В Днепр на следующей неделе придут первые морозы.

Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья Жителей региона предостерегают от сжигания опавших листьев. Такие пожары загрязняют воздух и вредят здоровью человека. Нарушителям грозят штрафы или даже уголовная ответственность. просмотров

У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод. просмотров

Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, — Генштаб Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. ВСУ удалось сбить два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136". просмотров

В Кривом Роге повысятся тарифы на маршрутки Именно такое решение готовит горсовет, в который недавно с требованием повышения тарифов обратились владельцы перевозчиков. просмотров

В Кривом Роге задержали преступную группу, обворовавшую стратегическое предприятие В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях и стратегическом предприятии. 2 просмотров

Без отопления и ремонта: как выглядит однокомнатная квартира за 262 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены растут, на вторичном рынке продажи квартир можно увидеть спад. Жилье стало дешевле. Однокомнатную квартиру в Днепре можно купить по цене иномарки, заплатив не более 300 тыс грн. Но такая цена… просмотров