Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 2 декабря:
Читайте также:
Автор:
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайесь теплее, друзья!
Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение…
Зонт сегодня не понадобится!
18 ноября погиб сержант ВСУ из Днепропетровской области Павел Збаражский. Произошло это во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области. Мужчине было 50 лет.
Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.
Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой области. В то же время Вооруженным силам Украины удалось атаковать позиции трех вражеских ЗРК.
Блогер заявила, что она все сделала "на эмоциях" и удалила свои страницы в соцсетях.
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.
Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал золото и серебряные медали. Соревнования проходили в Броварах.
30 ноября в Днепре произошел пожар, который унес жизнь мужчины.
В Днепре разыскивают 17-летнюю Валерию Войну.
В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже.
Помимо обычных и нужных всем вещей на барахолках в Интернете можно найти все, что угодно – от батареек до обогревателя и запчастей к чему угодно. Но есть на этих площадках новые и забавные товары, заставляющие сказать: «вау!». Журналисты dnepr.info решили…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!