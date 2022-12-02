Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Начиная с 24 ноября водителям выписывали штрафы только за нарушение…

Во время выполнения боевого задания погиб 50-летний сержант ВСУ из Днепропетровской области 18 ноября погиб сержант ВСУ из Днепропетровской области Павел Збаражский. Произошло это во время выполнения боевой задачи в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области. Мужчине было 50 лет. просмотров

Рекордные потери России: ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны. просмотров

Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, — Генштаб Российские военные продолжают вести наступление на одном направлении в Донецкой области. В то же время Вооруженным силам Украины удалось атаковать позиции трех вражеских ЗРК. просмотров

Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату. просмотров

Днепрянин завоевал золото и серебро на чемпионате Украины по плаванию Спортсмен из Днепра Михаил Бородянский на соревнованиях по плаванию завоевал золото и серебряные медали. Соревнования проходили в Броварах. просмотров

В Днепре в старом заброшенном гараже нашли целый ящик патронов В Днепре инспекция по благоустройству обнаружила целый ящик патронов в заброшенном гараже. просмотров