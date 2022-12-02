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Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до 0°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадков

Народные приметы на 2 декабря:

  • Хмурый день — к потеплению.
  • Много снега выпало — к урожаю.
  • Скотина бодается — к метели.
  • Ветер изменил направление — к непогоде.
  • Дрова в печи потрескивают — к морозу.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 2 декабря: облачно и без осадковРусский

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