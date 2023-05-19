Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летом

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня можно оставлять дома!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 мая:

  • Много росы 19 мая — к богатому урожаю огурцов.
  • Утром росы нет — к перемене погоды.
  • День туманный — дождей не будет.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летомУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода
    Новости Днепра
    Вчера 16:32
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

    В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

    Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    17.05.2023 06:15
    Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Зонт сегодня не понадобится!

    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло
    Новости Днепра
    16.05.2023 06:15
    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Последние новости

    Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня
    Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня

    18 мая остановилось сердце сержанта из Днепропетровской области Эдуарда Михайлюка. Случилось это, когда воин находился в отпуске. Мужчине было 56 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности
    Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности

    В парке Глобы снова будет работать детская железная дорога.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россия обстреляла Никополь: есть разрушения
    Россия обстреляла Никополь: есть разрушения

    Российские военные 18 мая обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – повреждены частные дома и линии электропередач, уничтожена хозяйственная постройка.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника
    Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника

    Работники отделения полиции №6 Днепровского районного управления полиции раскрыли кражу из автомобиля, совершенное по проспекту Леси Украинки. Подозреваемый разбил автомобильное стекло и украл бронежилеты. Похищенные вещи планировал продать и подыскивал потенциальных покупателей.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской
    Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской

    63-летняя жительница Новомосковска с 15 мая отсутствует по месту жительства.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы
    На Никопольщине задержан преступник, который сбывал оружие и боеприпасы

    В Покрове Никопольского района полицейские разоблачили мужчину на сбыте оружия и боеприпасов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 18 мая
    Ситуация на фронте сегодня 18 мая

    В Донецкой области произошло 17 боевых столкновений, а украинские военные атаковали семь станций радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Не помнит, кто она: на Днепропетровщине разыскивают родственников бабушки
    Не помнит, кто она: на Днепропетровщине разыскивают родственников бабушки

    Возможно, вы знаете бабушку или ее родственников.

    Вчера 18:27
    2
    просмотров
    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины
    Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

    Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода могут оформить субсидию. Государственная помощь на оплату света, газа и воды оформляется отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Продлевают ее автоматически, но есть…

    Вчера 17:32
    просмотров
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

    В Днепре нашествие змей.

    Вчера 17:17
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх