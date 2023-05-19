Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня можно оставлять дома!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

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