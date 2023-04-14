Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня небо в Днепре будет облачным. Может, будет небольшой дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Об этом сообщают в городском совете.

Захватите с собой зонт!

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