Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня небо в Днепре будет облачным. Может, будет небольшой дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 апреля:

  • Гроза в этот день — лето будет засушливым.
  • Лед на реке уже почти растаял — год будет хорошим.
  • Ночью звезд не видно — скоро потеплеет. 

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Весенний сезон бесконечных дождей: когда от Днепра «отступят» ливни
    Новости Днепра
    Вчера 12:14
    Весенний сезон бесконечных дождей: когда от Днепра «отступят» ливни

    От Днепра наконец-то отступят дожди.

    Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию
    Новости Днепра
    Вчера 10:00
    Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию

    Поздравляем с высоким результатом!

    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Заряжайте гаджеты: в Днепре 12 апреля не будет света
    Новости Днепра
    12.04.2023 06:45
    Заряжайте гаджеты: в Днепре 12 апреля не будет света

    Об этом сообщают в городском совете.

    Последние новости

    Необычная спасательная операция: в Хмельницкой области из фонтана вытащили бобра
    Необычная спасательная операция: в Хмельницкой области из фонтана вытащили бобра

    Необычную спасательную операцию провели вблизи Хмельницкой АЭС.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Гордимся: днепрянин получил лицензию на участие в Олимпийских играх
    Гордимся: днепрянин получил лицензию на участие в Олимпийских играх

    Пловец из Днепра Александр Желтяков уже имеет лицензию на участие в XXXIII Олимпийских играх в Париже.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Повреждены частные дома и газопровод: рф сегодня обстреляли Никопольщину
    Повреждены частные дома и газопровод: рф сегодня обстреляли Никопольщину

    В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали частные дома и газопровод.

    Вчера 20:30
    просмотров
    РФ штурмует Бахмут и Марьинку, — Генштаб о ситуации на фронте
    РФ штурмует Бахмут и Марьинку, — Генштаб о ситуации на фронте

    Украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки оккупантов в районе Бахмута и Марьинки, а также уничтожили два пункта управления РФ.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Разбил стекло в машинах и украл гаджеты: полиция Никополя задержала местного жителя
    Разбил стекло в машинах и украл гаджеты: полиция Никополя задержала местного жителя

    43-летний мужчина камнем разбил стекло в двух машинах и украл мобильный телефон и автомобильные колонки.

    Вчера 19:15
    просмотров
    С сегодняшнего дня в Украине ввели день работников ОПК: подробности
    С сегодняшнего дня в Украине ввели день работников ОПК: подробности

    С сегодняшнего дня, 13 апреля, будет ежегодно отмечаться как день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху
    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

    В воскресенье, 16 апреля, православные христиане и греко-католики будут отмечать Воскресение Христово.

    Вчера 18:43
    0
    просмотров
    «Зло всегда возвращается»: мэр Днепра прокомментировал слова экс-спикера полка «Днепр-1» о казни украинского воина
    «Зло всегда возвращается»: мэр Днепра прокомментировал слова экс-спикера полка «Днепр-1» о казни украинского воина

    11 апреля в сети опубликовали видео, на котором российские военные казнили воина ВСУ, обезглавив его.

    Вчера 17:33
    1
    просмотров
    Похожие на странные подсвечники: как выглядели первые линии электропередач в Днепре и фонари в Днепре
    Похожие на странные подсвечники: как выглядели первые линии электропередач в Днепре и фонари в Днепре

    Электрификация всего мира началась в 1800 году, когда было изобретено первое устройство для передачи «света» - вольтов столб, а до этого в 1799 году первый в мире источник электрической энергии изобрел ученый –физик Алекссандро Вольта.

    Вчера 17:28
    просмотров
    В Днепре скончался известный бодибилдер и мастер спорта Андрей Музыка
    В Днепре скончался известный бодибилдер и мастер спорта Андрей Музыка

    В Днепре ушел из жизни известный тренер и бодибилдер.

    Вчера 17:17
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх