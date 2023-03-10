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Погода в Днепре в пятницу, 10 марта: пасмурно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 марта: пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 10 марта:

  • Выпал снег — перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
  • Раскаркались вороны — лето будет дождливым.
  • Грачи вьют гнезда — скоро установится теплая погода.
  • Над лесом или кустарником воздух кажется синеватым — жди потепления.
  • День пасмурный, но снег почти весь сошел — пшеница хорошо уродится.
  • Если на Тарасия грянет гром — жди похолодания.
  • Если погода 10 марта хорошая, то лето будет теплым.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 марта: пасмурно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в пятницу, 10 марта: пасмурно, но теплоРусский

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