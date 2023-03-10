Погода в Днепре в пятницу, 10 марта: пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 10 марта:
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