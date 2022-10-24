Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показываться до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 24 октября:
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