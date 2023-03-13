Погода в Днепре в понедельник, 13 марта: ясно и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, но к вечеру, возможно, погода сменится на облачную погоду. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 марта:

Дождь идет 13-го марта – к доброму лету.

Солнце в кругах – примета хорошего урожая.

Длинные сосульки пророчат затяжную весну.

Месяц рогами вниз – ждем солнечного тепла.

Перистые облака сегодня предвещают потепление.

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