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Погода в Днепре в понедельник, 13 марта: ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 13 марта: ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, но к вечеру, возможно, погода сменится на облачную погоду. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 марта:

  • Дождь идет 13-го марта – к доброму лету.
  • Солнце в кругах – примета хорошего урожая.
  • Длинные сосульки пророчат затяжную весну.
  • Месяц рогами вниз – ждем солнечного тепла.
  • Перистые облака сегодня предвещают потепление.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 13 марта: ясно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 13 марта: ясно и без осадковРусский

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