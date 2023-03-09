Погода в Днепре в четверг, 9 марта: пасмурно, но по-весеннему тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадбится!

Зонт сегодня не понадобится!

Поздравляем и желаем новых, не менее ярких побед!

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