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Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Снег, который начнется утром, во второй половине дня сменится дождем и продолжится до конца дня. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 8 декабря:

  • Если идёт снег, то лето будет дождливым.
  • Если на водоемах поверх льда видна вода, то скоро потеплеет и дождь пойдёт.
  • Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.
  • Дым из трубы идет столбом — будет мороз. Если стелется к земле — потеплеет.
  • Яркие звезды — похолодает, тусклые — потеплеет.
  • Большие снежные наметы — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Петухи рано запели — скоро будет оттепель.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождьРусский

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