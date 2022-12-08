Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Снег, который начнется утром, во второй половине дня сменится дождем и продолжится до конца дня. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 8 декабря:
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