Погода в Днепре в четверг, 8 декабря: ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Снег, который начнется утром, во второй половине дня сменится дождем и продолжится до конца дня. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно…

Сдавал позиции ВСУ: судьбу жителя Днепропетровщины решит суд В Днепропетровской области будут судить информатора оккупантов, который делал фото критической инфраструктуры и сдавал позиции ВСУ. просмотров

Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске городские власти планируют ввести по всему городу платную парковку. просмотров

В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во время возможного блэкаута. Кроме того, НБУ инициировал внедрение "банкоматного национального роуминга". просмотров

Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг В четверг, 8 декабря, в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать. 0 просмотров

На Днепропетровщине школьница провалилась под лед В Кривом Роге школьница провалилась под лед просмотров