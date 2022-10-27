Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Возможно, пройдет небольшой дождь. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6,7 метров в секунду.
Народные приметы на 27 октября:
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