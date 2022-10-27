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Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Возможно, пройдет небольшой дождь. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6,7 метров в секунду.

Народные приметы на 27 октября:

  • Дороги очень грязные — зима начнется через четыре недели.
  • Много звезд на небе — в следующем году будет богатый урожай.
  • Много ягод на рябине — лето будет дождливым.
  • Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы в следующем году. 
  • Лес инеем покрылся — в следующем году овес уродится.
  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
  • Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождьРусский

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