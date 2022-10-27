Погода в Днепре в четверг, 27 октября: возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Возможно, пройдет небольшой дождь. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 6,7 метров в секунду.

Екатерина Осадчая собирает средства на гуманитарную помощь для Никополя Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol». просмотров

В Днепре с ножом напали на сотрудника местного телеканала На улице Героев Крут в Днепре напали местные жители. У подъезда дома сосед ударил мужчину ножом. Пострадавшего направили в больницу. просмотров

Отравилась грибами: в Днепре умерла 8-летняя девочка Сегодня, 26 октября, в одной из больниц Днепра умерла 8-летняя девочка, которая отравилась грибами. 0 просмотров

В Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков В Днепре в больнице им. Мечникова мужчина оккупировал палату и проживает в ней уже несколько лет. 0 просмотров

Где в Днепре находится «Корея» и откуда она взялась В Днепре масса жилмассивов, но носят они в основном «нейтральные» названия: Сокол, Тополь, Победа, Красный Камень. Но есть и названные в «честь» других стран. Так, в городе есть своя «Корея». Откуда она взялась и почему так называется – разбирались журналисты… просмотров