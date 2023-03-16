Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь

Согласно пронозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 16 марта:
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Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.
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Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу…
В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.
Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.
Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.
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В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
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