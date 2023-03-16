Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь

Согласно пронозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Отмечается, что вкус у такого гриба – на любителя.

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