Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 8 января:
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Хорошего дня, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня будет достаточно тепло!
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