Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 января:

Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.

Если слышно пение зяблика – скоро будет оттепель.

Услышать пение синиц – к ночным заморозкам.

Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.

Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.

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