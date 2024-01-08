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Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре на 8 января: облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 января: 

  • Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.
  • Если слышно пение зяблика – скоро будет оттепель.
  • Услышать пение синиц – к ночным заморозкам.
  • Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.
  • Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.

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