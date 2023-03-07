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Погода в Днепре на 7 марта: ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре на 7 марта: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью ожидается дождь со снегом. Утром без осадков. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, постепенно усиливаясь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 7 марта:

  • Высокие и густые облака сулят хорошую устойчивую погоду.
  • Солнце начинает припекать — к хорошему урожаю.
  • Метель и вьюга в этот день означают, что весна будет поздней.
  • Рассвет золотой или розовый — к хорошей погоде.
  • Если сегодня стоит туман или сырость — лето будет дождливым.

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