Погода в Днепре на 7 марта: ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью ожидается дождь со снегом. Утром без осадков. Днем и вечером будет идти мелкий дождь, постепенно усиливаясь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 7 марта:
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Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России…
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг…
Вечером 6 марта в Днепре под колесами трамвая №6 погиб человек.
В течение суток в Днепре зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19.
В понедельник 6 марта российские военные обстреляли Никополь (Днепропетровская область) и повредили частные дома.
Украинские военные постоянно держат линию фронта в районе Бахмута Донецкой области и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту совершения сексуального насилия в отношении малолетних детей (ч. 4 ст. 153 УК Украины).
Коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении канализационных сетей водоотвода, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения.
5 марта между 70-летним и 60-летним мужчинами возникла ссора, во время которой последний нанес знакомому многочисленные удары кухонным ножом.
Злоумышленник нанес жителю Днепровского района многочисленные удары ножом. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.
Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают собирать сейчас. Коллекционирование – это одновременно азарт поиска нового экспоната и радость от пополнения коллекции. Но бывает так, что все, что собиралось в течение нескольких лет выставляют на продажу. Новому…
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