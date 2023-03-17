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Погода в Днепре на 17 марта: ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре на 17 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 17 марта:

  • Если птицы летят на старые гнезда, весна будет дружная.
  • Грачи свили гнездо на вершине кроны — жди жаркое лето.
  • Грачи стаями летают над гнездами — к переменчивой погоде.

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