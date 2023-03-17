Погода в Днепре на 17 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 17 марта:
Читайте также:
Автор:
Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг и аренде жилья жители…
Захватите с собой зонт!
На улице настоящая весна!
Отмечается, что вкус у такого гриба – на любителя.
Самое популярное блюдо в Украине – это борщ, который ЮНЕСКО внес в список культурного наследия. В этом году он стал "золотым", потому что цены на продукты буквально взлетели.
Сьогодні ворожа армія цілий день атакувала Нікопольський район тяжкою артилерією.
По всей Украине и в Днепре, в частности, в последние дни участились воздушные тревоги. Подробнее про причины этого рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В Днепре с дракой поймали хулиганов, которые хотели украсть дорожные конусы.
1 марта погиб мужественный защитник Украины, старший стрелок механизированного взвода, механизированной роты, механизированного батальона Иван Иванович Кисиль.
Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили две радиолокационные станции РФ.
Сегодня жители Самарского района могли видеть густой дым.
В Каменском в подвале гимназии замуровали кошек.
Сейчас животное проходит реабилитацию.
Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых жилых массивов города. Изначально его называли «поселком», словом «жилмассивы» спальные районы стали называть уже в середине 1970-х годов. Первые дома в городе строили пятиэтажные, технологию строительства 9-ти этажек освоили позже.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!