Погода в Днепре на 17 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +6°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Отмечается, что вкус у такого гриба – на любителя.

Захватите с собой зонт!

Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг и аренде жилья жители…

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