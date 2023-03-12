Погода в Днепре на 12 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Ночью сильный дождь поутру ослабнет и вскоре закончится. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире телеканала…

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