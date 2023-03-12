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Погода в Днепре на 12 марта: ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре на 12 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Ночью сильный дождь поутру ослабнет и вскоре закончится. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 марта:

  • Облака плывут высоко — будет хорошая погода.
  • Если макушка вербы распустилась — будет хороший урожай.
  • Если показались подснежники — можно приступать к пахоте.

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