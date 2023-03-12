Погода в Днепре на 12 марта: ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Днепре погода прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Ночью сильный дождь поутру ослабнет и вскоре закончится. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 12 марта:
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Об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире телеканала…
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Жизнь побеждает!
В Днепре на улице Степана Бандеры перед остановкой "Центральный рынок" убрали карман для парковки. Автомобили на стоянке мешали троллейбусам и автобусам, поэтому общественному транспорту приходилось останавливаться на дороге, что вызывало неудобства для горожан.
Сегодня, 11 марта, по состоянию на 18:00 в некоторых домах Днепра отсутствуют отопление и вода. Коммунальные службы сейчас проводят ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить подачу.
В Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил кулаками ребенка в возрасте 1 года и 11 месяцев, а также матери этого младенца, которая наблюдала за происходящим и не вмешалась.
В субботу, 11 марта, на Запорожском шоссе в Днепре автомобиль марки Mazda слетел с дороги.
В Кривом Роге Днепропетровской области нашли маленькую девочку, которая пропала 10 марта во время прогулки на детской площадке.
10 марта в Днепре прошла полицейская спецоперация, по результатам которой была прекращена деятельность 11-ти мошеннических колл-центров, а также задержаны мужчины, которых подозревают в стрельбе на улице Ниринберга 6 февраля.
В пятницу, 10 марта, Россия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. Враг накрыл огнем ствольной артиллерии две громады Никопольского района. Правоохранители показали последствия.
Ночью 11 марта на улицах Днепра заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. Как выяснилось, ребенок сбежал из дома, потому что отец у него на глазах убил маму.
В пятницу, 10 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 126А нашли бездыханное тело пожилой женщины.
Сеть шокировали кадры из известного днепровского яхт-клуба "СИЧ", где посетители нашли повешенную на дереве лису. Представители комплекса прокомментировали жуткий инцидент.
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