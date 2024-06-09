Погода на 9 июня: в Днепре будет тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +28°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 июня:

Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.

Цветит обильно рябина — к урожаю овса.

Осень будет ненастной, если сегодня будет идти дождь.

Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.

Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

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