Погода на 9 июня: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°.До обеда столбики термометра будут показывать до +28°.Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 июня:
Читайте также:
Автор:
Хорошего летнего дня, друзья!
Хорошего летнего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
На войне погиб Защитник с Днепропетровщины Александр Госало.
Сегодня враг 10 раз атаковал Никопольщину.
Сегодня в Днепре выпало большое количество осадков.
В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП с маршруткой.
В Днепре планируются изменения в работе трамвая №12.
В Днепре пробка на Большой Деевской.
В Днепре на проспекте Героев сбили девушку, она находится в тяжелом состоянии.
У Нікопольському районі поранено рятувальника, який ліквідовував наслідки атаки.
Серьезное ДТП произошло в городе Кривой Рог.
В Павлоградском районе вчера произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!