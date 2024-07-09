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Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков!Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 июля: 

  • Если рассада хорошо впитывает влагу, то ожидается сухая погода в ближайшие дни.
  • Полевые цветы сильнее, чем обычно пахнут, то это может быть предвестником дождя.
  • Если коровы ложатся спать на улице, ожидается хорошая погода, если под навесом дождь.

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