Погода на 9 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков!Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 июля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной…
В центре Днепра провели интересный эксперимент.
Жители Днепра в очередной раз останутся без света.
Под завалами больницы в Киеве нашли двоих детей и их маму.
В Днепре заметили интересную птицу.
На четырех пляжах Днепропетровщины качество воды не соответствует норме.
На Днепропетровщине мужчина неудачно нырнул в реку.
Кабинет Министров утвердил список платных услуг для коммунальных медучреждений. Чиновники посчитали, что это поможет улучшить прозрачность медицинской системы и нормировать финансовые поступления в медучреждения. Платный перечень услуг поможет сократить случаи коррупционных нарушений так как пациент будет четко знать какая услуга…
Ручная ворона была замечена на проспекте Поля.
В Днепре 9 июля весь день будут выключать свет.
В Днепре экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ растратил государственное имущество.
В Днепре из-за обстрела повреждено 10 многоэтажек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!