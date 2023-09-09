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Погода на 9 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 9 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода.  Без осадков! Утром температура воздуха +14°. К обеду столбики термометра будут показываться до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 сентября: 

  • Если на рябине желтые листья, то осень будет теплой, а зима морозной.
  • Если прогремел гром, то зима будет поздней.
  • Если журавли летят высоко, то дождь будет непродолжительный.

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