Погода на 9 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. К обеду столбики термометра будут показываться до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 9 сентября:
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
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Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.
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