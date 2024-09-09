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Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 9 сентября: 

  • Если летом было много грибов, то зима будет продолжительной.
  • Если утром идет дождь — ждите хорошую погоду.
  • Если дождь идет во время обеда, завтра можно ожидать ливня.
  • Каркание ворон предсказывает ливень.
  • Если деревья трещат, то ожидите сухую погоду.

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Новости Днепра про Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождьРусский

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