Погода на 9 сентября: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 9 сентября:
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