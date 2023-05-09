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Погода на 9 мая: в Днепре возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 9 мая: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 9 мая:

  • Утром погода ветреная – скоро будет тепло и ясно.
  • Если день прохладный, то через неделю тоже будет холодно.
  • Если лист берёзы развернулся полностью, то можно сажать картофель.
  • Если солнце садится в тучи, то всю неделю будут идти дожди.
  • Если закат багрово-красный, то не жди дождя до смены фаз луны.
  • У облаков верхней части не видно – к проливному дождю с грозами.
  • Ясный день и обилие росы – к большому сбору огурцов.

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