Погода на 9 мая: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 9 мая:
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