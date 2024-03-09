Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 марта:
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Хорошего дня, друзья!
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