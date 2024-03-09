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Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 марта: 

  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне дерева — к похолоданию.
  • Если рыба хорошо клюет, то скоро потеплеет.
  • Утки и гуси прячут голову под крыло — к похолоданию.
  • Кукушка поет вечером — к похолоданию.
  • Теплый ветер подул — лето будет дождливым и теплым.

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Новости Днепра про Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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