Погода на 9 марта: в Днепре облачно, но без осадков

В Днепре судили мужчину, который за неделю трижды обокрал один и тот же магазин.

Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной…