Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На смену утреннему мелкому снегу придет дождь, который к вечеру начнет утихать. Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 февраля:
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