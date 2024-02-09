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Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. На смену утреннему мелкому снегу придет дождь, который к вечеру начнет утихать. Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 февраля: 

  • Запотевание стекол сегодня сулит потепление.
  • Резко потеплело — жди лютые морозы.
  • Облака плывут против ветра — к снегопаду.
  • Свинья хрюкает, хоть и сыта, — к морозам.
  • Зимний туман стелется по земле — к оттепели.

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Новости Днепра про Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождьРусский

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