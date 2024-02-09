Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

В Днепре спасают криворожского школьника, который сломал позвоночник, когда играл в футбол на территории школы.

Недавно в Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Его ввели в феврале 2022 года. Многие потребители пользовались этим и не платили за свет, другие накопили долги потому что платить было нечем.