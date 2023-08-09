Погода на 9 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

В целом, днепрян ждет неплохая погода!

Согласно прогнозам синоптиков, утром в Днепре облаков не будет — они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. Ночью ожидается небольшой дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 9 августа:

Если завиваются кочаны капусты — осень будет холодной.

Муравьи заделывают входы в муравейники — скоро будет дождь.

Крик иволги или удода означает, что скоро пойдет дождь.

Сильно стрекочут кузнечики — погода будет ясной и сухой.

Насекомые летают близко над землёй — быть теплу и солнцу.

Радуга виднеется – в ближайшие дни будет пасмурно.

Преобладание в радуге красного цвета обещает сильный ветер.

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