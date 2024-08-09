Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

По прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет пасмурным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 9 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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