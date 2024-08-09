Погода на 9 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

По прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет пасмурным, но днем ​​небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 9 августа:

Чем выше муравейники строят муравьи, тем морознее будет зима.

В лесу сильно пахнет грибами — к ранней, но теплой осени.

Если жуки и бабочки летают низко над землей, то погода будет хорошей.

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