Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского…

Сегодня Россия обстреляла Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии и БПЛА Сегодня днем, 8 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В частности, под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады. просмотров

В Украину вернули еще 31 ребенка, которых похитила РФ: во время миссии не выдержало сердце бабушки, которая должна была забрать своих внуков В субботу, 8 апреля, в Украину вернули еще 31 украинского ребенка, которых страна-террористка Россия похитила с оккупированных территорий. Это была 5-я спасательная миссия депортированных малышей. Домой должно было вернуться на два ребенка больше, однако во время миссии случилась трагедия. просмотров

В Днепре на Богдана Хмельницкого легковушка въехала в маршрутку (Фото и видео) В субботу, 8 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла очередная авария. Там легковой автомобиль влетел в маршрутку. просмотров

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