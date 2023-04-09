Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 8 апреля:
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Захватите с собой зонт!
В Днепре ухудшатся погодные условия.
Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского…
Захватите с собой зонт!
Сегодня днем, 8 апреля, Россия в очередной раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. В частности, под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады.
В субботу, 8 апреля, в Украину вернули еще 31 украинского ребенка, которых страна-террористка Россия похитила с оккупированных территорий. Это была 5-я спасательная миссия депортированных малышей. Домой должно было вернуться на два ребенка больше, однако во время миссии случилась трагедия.
В субботу, 8 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла очередная авария. Там легковой автомобиль влетел в маршрутку.
В субботу, 8 апреля, в Днепре выпал первый в этом году град. Кроме того, синоптики предупредили о желтом уровне опасности во всей области из-за сильного ухудшения погодных условий.
В Днепропетровской области с 31 марта по 6 апреля исследовали 169 проб воды, которые проверяли по биологическим и химико-физическим показателям.
В субботу, 8 апреля, в селе Новоалександровка в Днепровском районе произошла крупная авария. Там на большой скорости перевернулась фура и врезалась в маршрутку с пассажирами. Есть пострадавшие.
В Днепре после реконструкции открыли для пешеходов бульвар Кучеревского. Однако, как выяснилось, нашлись днепряне, которых эта новость нисколько не порадовала. В частности, они начали интересоваться, почему не восстанавливают другие парки города.
В Никополе обсудили переименование ряда улиц, переулков и других объектов топонимики с целью их дерусификации.
Сегодня, 8 апреля, часть Днепра осталась без воды. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение в течение дня.
Сегодня, 8 апреля, утром в Севастопольском парке в Днепре на могильной плите Александра Поля нашли кости.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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