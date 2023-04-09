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Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 9 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Вечером ожидается дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 апреля:

  • Смотрели, какой сегодня день: туман или утром — урожай будет богатым;
  • На подоконнике сидит кошка и просится на улицу – ждите улучшения погодных условий;
  • Под растаявшим снегом заметна плесень — в лесу будет много грибов.

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