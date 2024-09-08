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Погода на 8 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 8 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 8 сентября: 

  • Если 6 сентября не возникнет заморозков, то это означает, что луна пройдет без них.
  • Если листья папоротника закрутятся вниз — предупреждение ясных дней впереди.
  • Если журавли летят высоко и не спешат — это свидетельствует о теплой осени.

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