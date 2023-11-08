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Погода на 8 ноября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 8 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Днем и вечером, вероятнее всего, будет идти сильный дождь. Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 8 ноября: 

  • Заря багровая — к ветреной погоде.
  • Теплая погода — к теплой и сырой зиме.
  • Иней по утру — к снежной зиме.
  • Снег выпал — и на Пасху будет снег.

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