Погода на 8 ноября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Днем и вечером, вероятнее всего, будет идти сильный дождь. Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
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