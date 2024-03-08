Погода на 8 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 8 марта:
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