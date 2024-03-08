Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 8 марта: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 8 марта: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 марта: 

  • Если лед с рек ещё не сошел, то будет плохой урожай рыбы.
  • Туманный день сегодня — к сырому лету.
  • Дятел стучит по деревьям — к поздней весне.
  • Если воробьи вьют гнезда, то холодов больше не будет.
  • Сороки улетели в лес — к устойчивому теплу.
  • Южный ветер сегодня сулит холодное и дождливое лето.
  • Быстрые и высокие облака — погода будет хорошей;
  • Громко поют синицы — вскоре установится теплая погода.
  • Снег тает внезапно и вода бежит быстро — будет мокрое лето.
  • Если с березы течет много сока — лето будет дождливым, и наоборот.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 8 марта: в Днепре будет облачноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 8 марта: в Днепре будет облачноРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Стало известно, когда срочники смогут уволиться в запас
    Стало известно, когда срочники смогут уволиться в запас

    Президент сообщил, когда срочники смогут демобилизоваться.

    Вчера 21:58
    1
    просмотров
    В Днепре на Лесе Украинки пылал дом
    В Днепре на Лесе Украинки пылал дом

    В Днепре горел жилой дом.

    Вчера 21:28
    4
    просмотров
    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского
    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского

    В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".

    Вчера 20:51
    3
    просмотров
    Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка
    Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

    В Кривом Роге полицейские убедили женщину не совершать самоубийство.

    Вчера 20:10
    2
    просмотров
    Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность
    Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность

    Экс-главнокомандующий ВСУ станет послом в одной из стран-союзниц Украины.

    Вчера 19:29
    6
    просмотров
    В Днепре из-за резкого похолодания появились ледяные кусты (ФОТО)
    В Днепре из-за резкого похолодания появились ледяные кусты (ФОТО)

    В Днепре появились ледяные кусты.

    Вчера 18:33
    4
    просмотров
    В центре Днепра мужчина неожиданно напал на прохожего и безосновательно его избил
    В центре Днепра мужчина неожиданно напал на прохожего и безосновательно его избил

    Задержали мужчину, избившего прохожего посреди центра Днепра.

    Вчера 17:58
    3
    просмотров
    Как заполнить электронную трудовую и узнать, платит ли работодатель ЕСВ: инструкция 2024
    Как заполнить электронную трудовую и узнать, платит ли работодатель ЕСВ: инструкция 2024

    В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой книгой в ходу и цифровая трудовая книжка. Они не исключают друг друга, и работник одновременно может использовать и традиционную книжку, и цифровую ее версию. Также, помимо этого каждый сотрудник может…

    Вчера 17:19
    6
    просмотров
    Волонтеры из Днепра спасают 25 собак, которых держали для черного разведения
    Волонтеры из Днепра спасают 25 собак, которых держали для черного разведения

    Из собачьей "пыточной" пытаются спасти 25 животных в Днепре.

    Вчера 17:04
    1
    просмотров
    На проспекте Леси Украинки в Днепре трамвай сошел с рельсов посреди перекрестка: движение затруднено
    На проспекте Леси Украинки в Днепре трамвай сошел с рельсов посреди перекрестка: движение затруднено

    Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта Леси Украинки (ранее – Пушкина).

    Вчера 16:03
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх