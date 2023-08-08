Погода на 8 августа: в Днепре ожидается солнечный день

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 8 августа:

Холодное утро в Ермолаев день предвещает раннюю и холодную зиму.

Лягушки на берегу – к непогоде, сидят в водоеме – к засухе.

На липе стала желтеть листва – осень будет ранней.

Мухи кусаются и становятся назойливыми – нужно ждать дождя.

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