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Погода на 7 июля: в Днепре будет пасмурно, но жарко

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 7 июля: в Днепре будет пасмурно, но жарко

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 июля: 

  • В эту ночь звездно – будет много грибов.
  • Сильная роса – к урожаю огурцов.
  • Днем дождь – через пять дней будет солнечно.
  • Гроза сегодня означает, что орехов в этом году не будет.
  • Аромат полевых цветов усилился – к дождю.
  • Если утром туман стелется по воде – будет хорошая погода.
  • Цикады стрекочут – к жаркому дню.

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Новости Днепра про Погода на 7 июля: в Днепре будет пасмурно, но жаркоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 июля: в Днепре будет пасмурно, но жаркоРусский

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