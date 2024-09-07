Погода на 7 сентября: в Днепре будет тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 7 сентября:

Солнце за тучу садится – ждите непогоду.

На рябине много ягод – к дождливой осени.

Паук уходит с паутины — погода испортится.

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