Погода на 7 мая: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 7 мая:
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