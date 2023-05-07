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Погода на 7 мая: в Днепре облачно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 7 мая: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 7 мая:

  • Низкие облака над горизонтом вечером — к грозам.
  • Если пошел дождь, то ещё 7 дней нельзя ничего сеять и сажать.
  • Много комаров сегодня — к хорошему урожаю.
  • Если муравьи показались на земле, то морозов уже не будет.

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