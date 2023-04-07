Погода на 7 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет облачная погода. На протяжении всего дня будет идти мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 7 апреля:
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