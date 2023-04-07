Погода на 7 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет облачная погода. На протяжении всего дня будет идти мелкий дождь, который вечером пойдет сильнее. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Обязательно захватите с собой зонт!

Обязательно захватите с собой зонт!

В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6…

В Днепре загорелся частный дом (ФОТО) Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный дом. просмотров

Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались… просмотров