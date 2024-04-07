Погода на 7 апреля: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет покрыто облаками лишь до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 7 апреля:
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