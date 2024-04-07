Погода на 7 апреля: в Днепре будет тепло

Хорошего весеннего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет покрыто облаками лишь до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 апреля:

Яркое солнце 7 апреля — весна будет теплой.

Идет дождь на Благовещение — к хорошему урожаю ржи и грибов.

Гроза в этот день — к жаркому лету и обилию орехов осенью.

Заморозки на Благовещение предвещают богатый урожай.

Если выпал снег 7 апреля, то будет неурожайный год.

Какая погода на Благовещение, такой она будет и на Пасху.

Ласточки ещё не прилетели к этому дню — весна будет холодная.

Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев.

На небе нет облаков — лето будет с грозами.

Если в этот день ветер холодный, то и лето таким будет.

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