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Погода на 7 апреля: в Днепре будет тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 апреля: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет покрыто облаками лишь до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 7 апреля: 

  • Яркое солнце 7 апреля — весна будет теплой.
  • Идет дождь на Благовещение — к хорошему урожаю ржи и грибов.
  • Гроза в этот день — к жаркому лету и обилию орехов осенью.
  • Заморозки на Благовещение предвещают богатый урожай.
  • Если выпал снег 7 апреля, то будет неурожайный год.
  • Какая погода на Благовещение, такой она будет и на Пасху.
  • Ласточки ещё не прилетели к этому дню — весна будет холодная.
  • Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев.
  • На небе нет облаков — лето будет с грозами.
  • Если в этот день ветер холодный, то и лето таким будет.

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