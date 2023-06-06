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Погода на 6 июня: в Днепре пасмурно, но тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 6 июня: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 6 июня:

  • Если дождь в этот день – ожидайте много грибов.
  • Если в этот день цветет шиповник – заморозков больше не будет.
  • На водоемах появились листья кувшинки белой – заморозков больше не будет.
  • Лягушки вечером громко квакают – погода завтра будет хорошая.
  • Нет росы – ждите дождь, сильная роса – ждите ветра.

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