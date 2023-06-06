Погода на 6 июня: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате…

Зонт сегодня не понадобится!

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