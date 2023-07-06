Погода на 6 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 2 просмотров