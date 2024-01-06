Погода на 6 января: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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