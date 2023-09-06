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Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 6 сентября: 

  • Если журавли на юг потянулись, то зима наступит ранняя.
  • Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.
  • Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.

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