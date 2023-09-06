Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 6 сентября:
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Зонт сегодня не понадобится!
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Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
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Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.
Обратите внимание!
Поздравляем земляка!
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