Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, небо в Днепре будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 6 сентября:

Если журавли на юг потянулись, то зима наступит ранняя.

Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.

Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.

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