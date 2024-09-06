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Погода на 6 сентября: в Днепре будет солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 сентября: в Днепре будет солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 6 сентября: 

  • Если 6 сентября не возникнет заморозков, то это означает, что луна пройдет без них.
  • Если листья папоротника закрутятся вниз — предупреждение ясных дней впереди.
  • Если журавли летят высоко и не спешат — это свидетельствует о теплой осени.

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