Погода на 6 сентября: в Днепре будет солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Осень 2024 года будет аномально теплой.

В Днепре водитель заблокировал своим автомобилем заезд в учебное заведение В Днепре забрали на штрафплощадку машину водителя, который заблокировал заезд в учебное заведение. 4 просмотров