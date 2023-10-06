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Погода на 6 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 6 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, почти весь день в Днепре будет облачно, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 6 октября: 

  • Сорняк высокий — снега зимой будет много.
  • Журавли улетели — осень уступила место зиме.
  • Вороны нахохлились — к осадкам.

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Новости Днепра про Погода на 6 октября: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 октября: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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