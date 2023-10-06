Погода на 6 октября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, почти весь день в Днепре будет облачно, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 6 октября:
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