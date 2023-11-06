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Погода на 6 ноября: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 6 ноября: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем и вечером небо в Днепре будет практически безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утреннем времени. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню, вероятнее всего, и вовсе закончится. Утром температура воздуха +12°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 6 ноября: 

  • Треска трещит — к морозу.
  • Треска не загорается — к оттепели.
  • Лучина вечером треснет – к морозу.
  • Вороны собираются в стаи — к снегопаду.
  • Утренний туман — к потеплению.

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