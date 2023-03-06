Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясное утро небо затянется облаками в середине дня и погода в Днепре будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 6 марта:

  • Если весна наступит рано, то и осень будет ранней.
  • Воздух сухой в этот день — жди потепления.
  • Дует восточный ветер — скоро наступит весна. 
  • Сугробы высокие во дворе — жди теплую погоду.
  • Ласточки нагрянули — жди солнце и тепло.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло
    Новости Днепра
    04.03.2023 21:38
    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

    Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг…

    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта
    Новости Днепра
    04.03.2023 06:15
    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

    Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не…

    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    03.03.2023 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Последние новости

    Важно: будут ли в Днепре в понедельник выключать свет
    Важно: будут ли в Днепре в понедельник выключать свет

    Официальная информация!

    Вчера 21:00
    0
    просмотров
    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было
    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

    Сегодня во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 11:18 до 11:41, жители Днепропетровщины слышали взрывы.

    Вчера 20:29
    1
    просмотров
    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения
    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения

    О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

    Вчера 19:52
    0
    просмотров
    «На Западном фронте без перемен», «Аватар», «Банши Инишерина»: какие фильмы в этом году претендуют на Оскар (трейлеры)
    «На Западном фронте без перемен», «Аватар», «Банши Инишерина»: какие фильмы в этом году претендуют на Оскар (трейлеры)

    12 марта состоится церемония награждения самой престижной кинопремии – "Оскар".

    Вчера 19:08
    0
    просмотров
    Светлая память: в бою за Украину погиб 29-летний шахтер с Днепропетровщины
    Светлая память: в бою за Украину погиб 29-летний шахтер с Днепропетровщины

    Вечная слава!

    Вчера 18:38
    0
    просмотров
    В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп
    В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп

    Произошло это на проспекте Труда в лесопосадке у дома №10 сегодня, 5 марта.

    Вчера 17:37
    0
    просмотров
    В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина
    В Днепре на Мономаха горела квартира: погиб мужчина

    Сегодня, 5 марта, в 13:27 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Владимира Мономаха.

    Вчера 16:27
    0
    просмотров
    Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады
    Было всего 29: под Бахмутом погибла парамедик днепровской бригады

    Светлая память!

    Вчера 15:29
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине фура врезалась в отбойник и чуть не упала в реку
    На Днепропетровщине фура врезалась в отбойник и чуть не упала в реку

    Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны за рулем!

    Вчера 14:51
    1
    просмотров
    Уже через три месяца экономика рф не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны, — Буданов
    Уже через три месяца экономика рф не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны, — Буданов

    Экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

    Вчера 13:46
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх