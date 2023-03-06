Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясное утро небо затянется облаками в середине дня и погода в Днепре будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не…

Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг…

Зонт сегодня не понадобится!

Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета. 0 просмотров

В Днепре в лесопосадке подросток нашел человеческий череп Произошло это на проспекте Труда в лесопосадке у дома №10 сегодня, 5 марта. 0 просмотров