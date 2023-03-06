Погода на 6 марта: в Днепре пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясное утро небо затянется облаками в середине дня и погода в Днепре будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 6 марта:
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Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не…
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