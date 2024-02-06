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Погода на 6 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 6 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 6 февраля: 

  • Облака на светлом небе сулят хорошую погоду.
  • Высокие облака пророчат оттепель.
  • Метель 6 февраля — быть весне запоздалой.

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