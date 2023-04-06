Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается мелкий дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Синоптики рассказали, когда в Украину и Днепр придет весенняя жара.

Обязательно захватите с собой зонт!

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