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Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 6 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, вечером ожидается мелкий дождь. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 апреля:

  • Ночь теплая – скоро будет настоящая весенняя погода.
  • Снег полностью растаял – лето будет ранним.
  • Дождь на Захария – скоту лёгкий год.
  • Пошел снег (крупа) – к урожаю гречихи.
  • Если на Артемия мороз, будет просо и овес.
  • Утренняя роса обещает хороший урожай проса.
  • Если начал петь зяблик, то погода будет холодной.

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