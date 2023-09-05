Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 5 сентября:
Читайте также:
Автор:
Да-да зима ближе чем мы думаем.
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Да-да зима ближе чем мы думаем.
Во вторник, 5 августа, уже анонсировали отключение, но теперь адресов, где выключат свет стало гораздо больше.
В понедельник, 4 сентября, в центре Днепра загорелся ресторан.
В Днепропетровской области в заброшенном колодце нашли человеческие кости.
В Днепре жалуются на продавцов, выбросивших помидоры на свалку.
В Днепре на Победе планируется построить мемориальный сквер и установить памятную скульптуру.
Без паники!
Наталья, бывшая жена и мать двух мальчиков, находившихся в машине вместе с застреленным Джумбери Силлоговой, рассказала журналистам новые детали о том, что происходило в тот день.
Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую выплату материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.
Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!