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Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 сентября: 

  • Дождь с громом в этот день — к теплой осени и холодной зиме.
  • Если журавли на юг потянулись, то зима наступит ранняя.
  • Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.
  • Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.
  • Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.

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