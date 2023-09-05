Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается ясный день

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 5 сентября:

Дождь с громом в этот день — к теплой осени и холодной зиме.

Если журавли на юг потянулись, то зима наступит ранняя.

Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды.

Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.

Горох на грядках расцвел — к теплой и долгой осени.

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