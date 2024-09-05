Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 сентября:

Солнце за тучу садится – ждите непогоду.

На рябине много ягод – к дождливой осени.

Паук уходит с паутины — погода испортится.

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