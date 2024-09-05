Погода на 5 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 5 сентября:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека на пожаре.
Война унесла жизни еще одного нашего земляка.
Налоговая наказала кафе, где обслуживали клиентов без чеков.
Житель Днепра решил украсть посылку из почтомата.
В ОВА прокомментировали взрывы, которые слышали в Днепре.
Укрэнерго сообщило обнадеживающие новости.
В Днепре жители одного из дома без газа, потому что оборудование похитили неизвестные воры.
В 2019 году ко Дню города в Днепре стало на один сквер больше – на набережной появился сквер «Прибрежный». Он находится на жилмассиве Победа-1. Зеленая зона – 3,8 га. Тут есть фонтан, детские качели, тренажеры для занятий спортом, лавочки необычной…
Число пострадавших увеличилось.
Бывшие мужчина и женщина подрались в кафе из-за 100 гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!